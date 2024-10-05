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«Питтсбург» крупно обыграл «Коламбус» в предсезонном матче с десятью голами

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Пингвинз» обыграли соперника со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари (дубль), Рикард Ракелль, Ессе Пульюярви, Рутгер Макгроарти, Ларс Эллер (дубль). У «Коламбуса» отличились Микаэль Пюухтия, Коул Клейтон и Кент Джонсон.

Из россиян во встрече приняли участие форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов.

Напомним, 4 октября стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

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