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«Питтсбург» крупно обыграл «Коламбус» в предсезонном матче с десятью голами

«Питтсбург» крупно обыграл «Коламбус» в предсезонном матче с десятью голами
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс», который прошёл на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Пингвинз» обыграли соперника со счётом 7:3.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Пюухтия (Малатеста, Свозил) – 04:25 (5x5)     0:2 Клейтон (Матейчук, Курали) – 05:05 (5x5)     1:2 Аччари (Хейз, Гласс) – 06:27 (5x5)     2:2 Ракелль (Кросби, Летанг) – 07:35 (5x4)     3:2 Пульюярви (Эллер, Петтерссон) – 25:54 (5x5)     4:2 Макгроарти (Пульюярви, Эллер) – 26:05 (5x5)     5:2 Аччари – 31:36 (5x5)     5:3 Джонсон – 33:15 (5x5)     6:3 Эллер (Макгроарти, Летанг) – 34:10 (5x5)    

В составе победителей голами отметились Ноэль Аччари (дубль), Рикард Ракелль, Ессе Пульюярви, Рутгер Макгроарти, Ларс Эллер (дубль). У «Коламбуса» отличились Микаэль Пюухтия, Коул Клейтон и Кент Джонсон.

Из россиян во встрече приняли участие форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин и вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов.

Напомним, 4 октября стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

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