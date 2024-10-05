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Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в предсезонном матче

Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в предсезонном матче
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 5:2.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Бродзински (Фокс, Миллер) – 06:52 (5x5)     0:2 Фокс (Миллер, Хитил) – 08:54 (5x5)     1:2 Хорват (Барзал, Цыплаков) – 18:48 (5x4)     2:2 Хорват (Пулок, Барзал) – 35:07 (5x5)     3:2 Цыплаков (Барзал, Дюклер) – 39:21 (5x4)    

В составе победителей голами отметились Бо Хорват (дубль), Мэтью Барзал, Энтони Даклер и российский нападающий Максим Цыплаков, ранее записавший на свой счёт результативную передачу. У «Рейнджерс» отличились Джонни Бродзински и Адам Фокс.

Из россиян во встрече также приняли участие защитник и вратарь «Айлендерс» Александр Романов и Семён Варламов, а в составе «Рейнджерс» на льду появился голкипер Игорь Шестёркин.

Напомним, 4 октября стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

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