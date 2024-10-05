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Гол и передача Цыплакова помогли «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс» в предсезонном матче

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте (США). «Айлендерс» обыграли соперника со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Бо Хорват (дубль), Мэтью Барзал, Энтони Даклер и российский нападающий Максим Цыплаков, ранее записавший на свой счёт результативную передачу. У «Рейнджерс» отличились Джонни Бродзински и Адам Фокс.

Из россиян во встрече также приняли участие защитник и вратарь «Айлендерс» Александр Романов и Семён Варламов, а в составе «Рейнджерс» на льду появился голкипер Игорь Шестёркин.

Напомним, 4 октября стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Регулярный чемпионат начался матчем между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 4:1 в этой встрече одержала команда из Ньюарка.

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