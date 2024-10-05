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Чикаго Блэкхоукс — Миннесота Уайлд, результат матча 5 октября, счет 1:6, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»
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В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в американском Чикаго состоялся предсезонный матч между клубами «Чикаго Блэкхоукс » и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты «Миннесоты».

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Сперджен, Чисхольм) – 07:01 (5x4)     0:2 Бродин (Хуснутдинов) – 07:05 (5x5)     1:2 Джонс (Бедард, Мразек) – 38:51 (4x4)     1:3 Цуккарелло (Фэйбер, Росси) – 39:25 (4x3)     1:4 Фэйбер (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 40:13 (4x4)     1:5 Юханссон (Огрен, Бродин) – 41:46 (5x5)     1:6 Капризов (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 47:26 (5x5)    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов — его гол на 48-й минуте завершил разгром, установив окончательный счёт 6:1. Одноклубник и соотечественник Капризова Марат Хуснутдинов на восьмой минуте отметился результативным пасом, после которого счёт стал 2:0 в пользу «Уайлд».

Форвард гостей Яков Тренин выполнил два силовых приёма, заблокировал два броска, заработал две минуты штрафа и совершил одну потерю. Защитник «Чикаго» Илья Михеев нанёс один бросок, выполнил один перехват и получил две минуты штрафа, завершив матч с показателем полезности "-2".

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