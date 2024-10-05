«Виннипег» обыграл «Калгари», Мироманов отдал голевой пас
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В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился предсезонный матч между клубами НХЛ «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Виннипега».
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Нидеррайтер (Эпплтон) – 14:49 (5x5) 0:2 Миллер (Купари) – 35:57 (5x5) 1:2 Юбердо (Мироманов, Манта) – 41:04 (5x5) 2:2 Баклунд (Баль) – 44:27 (5x5) 2:3 Коннор – 56:49 (5x5)
В составе «Калгари» результативным пасом отметился российский защитник Даниил Мироманов. Его одноклубник нападающий Андрей Кузьменко нанёс три броска по воротам и совершил одну потерю, на счету белорусского форварда «Флэймз» Егора Шаранговича также три броска и три потери.
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников выполнил два броска по воротам, два блока бросков соперника и один силовой приём, а также совершил одну потерю.
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