«Виннипег» обыграл «Калгари», Мироманов отдал голевой пас

В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился предсезонный матч между клубами НХЛ «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Виннипега».

В составе «Калгари» результативным пасом отметился российский защитник Даниил Мироманов. Его одноклубник нападающий Андрей Кузьменко нанёс три броска по воротам и совершил одну потерю, на счету белорусского форварда «Флэймз» Егора Шаранговича также три броска и три потери.

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников выполнил два броска по воротам, два блока бросков соперника и один силовой приём, а также совершил одну потерю.