Шайба Клима Костина не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения по буллитам от «Анахайма»
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В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Победу по буллитам со счётом 2:2 (1:0 Б) одержали гости — хоккеисты «Анахайма».
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Костин (Смит, Уолман) – 20:53 (5x4) 1:1 Ватрано (Терри, Дюмулен) – 27:53 (5x5) 1:2 Готье (Карлссон, Киллорн) – 43:02 (5x5) 2:2 Тран (Эклунд) – 56:06 (5x5) 2:3 Готье – 65:00
В составе «Сан-Хосе» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Клим Костин, который открыл счёт на 21-й минуте матча.
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