Шайба Клима Костина не помогла «Сан-Хосе» избежать поражения по буллитам от «Анахайма»

В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США, штат Калифорния) завершился предсезонный матч НХЛ между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Победу по буллитам со счётом 2:2 (1:0 Б) одержали гости — хоккеисты «Анахайма».

В составе «Сан-Хосе» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Клим Костин, который открыл счёт на 21-й минуте матча.