«У меня нет проблем с этим». Уилсон — о словах Разина про адаптацию игрока в «Металлурге»

Нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон прокомментировал слухи о его возможном обмене из уральского клуба и оценил слова главного тренера команды Андрея Разина о том, что хоккеист ещё должен привыкнуть к стилю магнитогорцев.

— Несколько дней назад ходили слухи о вашем обмене. Что думаете об этом?

— Честно говоря, я ничего об этом не слышал. Просто выполняю свою работу, играю в хоккей и стараюсь контролировать то, что в моих силах.

— Андрей Разин на пресс-конференции сказал, что вам ещё нужно адаптироваться к игровому стилю команды.

— Честно говоря, я не думаю, что у меня в этом плане есть какие-то проблемы. Конечно, бывает такое, что иногда всё идёт как надо, а иногда – наоборот. Безусловно, поначалу мне пришлось привыкать, но это нормально, это часть хоккея, — заявил Уилсон.

В сезоне-2024/2025 Уилсон сыграл 11 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.