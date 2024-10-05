Заслуженный тренер РФ: если Серебряков в такой команде, как СКА, он должен доказывать

Заслуженный тренер России, бывший игрок СКА Юрий Гайлик прокомментировал конкуренцию вратарей в составе армейского клуба.

— Удивились, что Плешков вытеснил из ворот опытного Никиту Серебрякова?

— Ну, сезон только начался. Я бы не употреблял такой термин, как «вытеснил». Серебрякову ещё дадут шансы, он выйдет и сыграет хорошо. Для команды важно, чтобы было два сильных голкипера.

— Не считаете, что Серебрякову надо уйти в другой клуб, если СКА сделает ставку на Плешкова?

— Это не нам решать. Если Серебряков в такой команде, как СКА, он должен играть и доказывать, — приводит слова Гайлика «РБ Спорт».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.

Армейский клуб после 11 матчей набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.