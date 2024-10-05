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«Это выходит за рамки хоккея». ESPN — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

«Это выходит за рамки хоккея». ESPN — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкину не хватает всего 42 голов, чтобы побить ранее непревзойдённый рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги.

Он забивал в темпе 42 гола или больше в 15 из 19 сезонов НХЛ. Но общее количество голов 39-летнего игрока упало до 31 в прошлом сезоне, что стало самым низким показателем за его карьеру.

Увидеть, как этот рекорд будет побит, было бы самым захватывающим событием. Это выходит за рамки хоккея», — написал Вышински.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.

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