«Люди гуляют по лесу, а я катаюсь на льду». Яромир Ягр — о своём желании играть в хоккей

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал, что движет им в желании продолжать играть в хоккей.

«Эй, а что, если я буду играть хорошо? Никогда не знаешь. Это моя цель. Я всегда хотел быть хорош настолько, насколько мог. Это то, чем я занимался всю свою жизнь с трёх лет. Мне не трудно выйти на лёд. Даже если никого не будет, я всё равно туда пойду. Люди гуляют по лесу, а я катаюсь на льду. Это даёт мне покой. Там я счастлив.

Люди всегда спрашивают: «Почему он всё ещё это делает?» У меня никогда не было цели выиграть вот это, это и это. Я просто получаю удовольствие. Мне это нравится. Мой отец до самой смерти был фермером. Ему это не нужно было, но это приносило ему счастье.

Я всё ещё люблю игру и чувствую, что у меня всегда был дар смотреть на неё по-другому, поэтому я мог выступать так долго», — цитирует Ягра сайт НХЛ.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чех был включён в Зал славы международного хоккея.