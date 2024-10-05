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Василевский и Сорокин вошли в топ-60 лучших игроков НХЛ по версии theScore

Василевский и Сорокин вошли в топ-60 лучших игроков НХЛ по версии theScore
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Североамериканский сайт theScore составил список топ-100 лучших игроков НХЛ в преддверии нового сезона. Рейтинг составлялся по итогам опроса редакторов НХЛ. Сегодня были опубликованы места с 70-го по 51-е.

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 59-е место в списке. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтиннг» Андрей Василевский расположился на 52-й строчке рейтинга.

Напомним, вчера, 4 октября 2024 года, стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В первой игре регулярки «Нью-Джерси Дэвилз» одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена» в Праге, Чехия.

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