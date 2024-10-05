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The Athletic назвал главного претендента на победу в Кубке Стэнли — 2025

Журналисты североамериканского издания The Athletic по итогам опроса обозревателей НХЛ назвали главного фаворита в борьбе за победу в Кубке Стэнли — 2025.

46,4% опрошенных считают, что главным претендентом на победу в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025 является «Эдмонтон Ойлерз». На втором месте — «Даллас Старз» (21,4%), третий — «Торонто Мэйпл Лифс» (10,7%).

При этом вторым финалистом следующего розыгрыша плей-офф НХЛ авторы называют «Нью-Йорк Рейнджерс» (42,9%). Отметим, что за победу «Рейнджерс» в финальной серии проголосовали 7,1% опрошенных.

Напомним, вчера, 4 октября 2024 года, стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В первой игре регулярки «Нью-Джерси Дэвилз» одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена» в Праге, Чехия.