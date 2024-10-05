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5 октября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, хоккей, КХЛ, НХЛ, теннис

Капризов забил за «Миннесоту», «Барселона» определилась по Левандовскому. Главное к утру
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Российский нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче, «Барселона» определилась с будущим 36-летнего польского форварда Роберта Левандовского, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить бельгийский «Андерлехт». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго».
  2. В «Барселоне» приняли решение по будущему Левандовского.
  3. Владимир Ивич может возглавить «Андерлехт».
  4. Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны» на лето 2025 года — Sport.es.
  5. ПАОК оштрафовал Чалова, Оздоева и других игроков за неудачные результаты.
  6. Погба покинет «Ювентус», несмотря на сокращение срока дисквалификации — журналист Скира.
  7. Стивен Джеррард признан лучшим игроком «Ливерпуля» в XXI веке по версии Goal, назван топ-5.
  8. Медведев, Рублёв, Соболенко и Швёнтек примут участие в World Tennis League в декабре.
  9. «Амур» прервал семиматчевую серию побед «Ак Барса», обыграв казанцев в гостях.
  10. Ромелу Лукаку отказался играть за сборную Бельгии до 2025 года — источник.
  11. Ахмед Муса определился со своим будущим. Он находится без команды с февраля этого года.
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