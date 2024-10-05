Капризов забил за «Миннесоту», «Барселона» определилась по Левандовскому. Главное к утру
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче, «Барселона» определилась с будущим 36-летнего польского форварда Роберта Левандовского, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить бельгийский «Андерлехт». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго».
- В «Барселоне» приняли решение по будущему Левандовского.
- Владимир Ивич может возглавить «Андерлехт».
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