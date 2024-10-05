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Капризов забил за «Миннесоту», «Барселона» определилась по Левандовскому. Главное к утру

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в предсезонном матче, «Барселона» определилась с будущим 36-летнего польского форварда Роберта Левандовского, бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить бельгийский «Андерлехт». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».