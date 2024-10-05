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Журналистка THN ответила, будет ли Мирошниченко стабильно попадать в состав «Вашингтона»

Журналистка THN ответила, будет ли Мирошниченко стабильно попадать в состав «Вашингтона»
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Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News ответила, будет ли российский нападающий Иван Мирошниченко стабильно попадать в состав «Вашингтон Кэпиталз».

«Думаю, что если Мирошниченко не пробьётся в состав на стартовые матчи сезона, но сохранит свой уровень, то довольно быстро вернётся в основу «Вашингтона». К тому же травмы случаются всегда, и он, безусловно, первый, кого вызовут на позицию крайнего форварда, так что в любом случае он обязательно получит игровое время в составе «Вашингтона» в этом сезоне», — заявила Сильбер.

Первый матч нового сезона «Вашингтон» сыграет 13 октября с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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