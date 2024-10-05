Вячеслав Быков прокомментировал завершение карьеры Артёма Анисимова

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Артёма Анисимова завершить игровую карьеру.

«Выдающийся центрфорвард, у которого была красивая и заслуженная карьера с большим количеством побед. Артём оставил хороший след в истории отечественного и мирового хоккея. Мне посчастливилось пересекаться с ним и работать. Приятно работать с ребятами, которые понимают с полуслова. Видя их талант, ощущаешь радость», – цитирует Быкова Metaratings.

Напомним, за всю карьеру нападающий провёл 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Там он успел сыграть за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Анисимов провёл два сезона, выступая за «Локомотив».

Последним клубом 36‑летнего форварда стал фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк».