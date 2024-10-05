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«Нельзя так позорить прославленный клуб». Борис Михайлов — о поражении ЦСКА со счётом 0:7

«Нельзя так позорить прославленный клуб». Борис Михайлов — о поражении ЦСКА со счётом 0:7
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Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов сообщил про общение с игроками армейского клуба после поражения от «Металлурга» со счётом 0:7.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x3)     0:3 Михайлис (Петунин, Джонсон) – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов, Михайлис) – 39:53 (5x4)    

«Я лично сказал, что так играть нельзя. И нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, сегодня, 5 октября, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА на домашнем льду примет челябинский «Трактор». Начало встречи – в 17:00 мск.

Подопечные Ильи Воробьёва с 15 очками в активе располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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