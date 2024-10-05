«Нельзя так позорить прославленный клуб». Борис Михайлов — о поражении ЦСКА со счётом 0:7

Почётный президент ЦСКА Борис Михайлов сообщил про общение с игроками армейского клуба после поражения от «Металлурга» со счётом 0:7.

«Я лично сказал, что так играть нельзя. И нельзя так относиться к делу, позорить прославленный клуб. Такое никому не позволено», — приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, сегодня, 5 октября, в Москве состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА на домашнем льду примет челябинский «Трактор». Начало встречи – в 17:00 мск.

Подопечные Ильи Воробьёва с 15 очками в активе располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.