«Он должен стать лидером». Спортивный директор «Адмирала» — о подписании Сошникова

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал подписание контракта с нападающим Никитой Сошниковым.

«С агентом Никиты, Станиславом Романовым, общались на предмет подписания уже месяц. Сейчас нашли точки соприкосновения и подписали контракт. Решающим фактором стало личное общение с игроком. После сорокаминутного разговора сомнений не осталось относительно заключения контракта.

В Сети много пишут про характер Сошникова, но, знаете, жизнь научила не делать выводов про людей, пока лично с ними не познакомишься. Он профессионал, это факт. А если и были какие-то сплетни, на них мы не обращаем внимания. Думаю, Никита тот игрок, который сделает нашу команду сильнее и придаст ей дополнительный импульс. Мы в это искренне верим. Он знает и понимает, для чего его подписали: он должен стать лидером нашей команды», — цитирует Житкова пресс-служба «Адмирала».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина 30-летний нападающий сыграл 11 матчей, где набрал 3 (1+2) очка. Всего в Континентальной хоккейной лиге 30-летний форвард сыграл 353 встречи, в которых набрал 182 (79+103) балла.