«Авангард» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 5 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду астанинский «Барыс». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, омский клуб после 12 матчей набрал девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Казахстанская команда занимает последнее место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вячеслава Буцаева имеют в активе пять очков после 12 проведённых встреч.