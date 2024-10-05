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Авангард — Барыс: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Авангард» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 5 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду астанинский «Барыс». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, омский клуб после 12 матчей набрал девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Казахстанская команда занимает последнее место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вячеслава Буцаева имеют в активе пять очков после 12 проведённых встреч.

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