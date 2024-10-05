Карбери заявил, что Овечкин продолжит оставаться на льду в большинстве все две минуты

Журналистка Сэмми Сильбер в статье на сайте The Hockey News заявила, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне продолжит оставаться на льду в большинстве все две минуты.

«Спенсер Карбери ранее в лагере говорил об этом. Он сказал, что Овечкин по-прежнему является оружием и угрозой, когда он на льду. Карбери объяснил, что Овечкин остаётся одним из лучших вариантов для набора очков.

Это особенно актуально, если оглянуться на статистику команды в прошлом сезоне и посмотреть, сколько голов в большинстве во второй части сезона забил клуб. Цифры в пользу №8, который догоняет Уэйна Гретцки по голам в НХЛ», — написала Сильбер.