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Авторы The Athletic не верят, что «Вашингтон» и «Питтсбург» попадут в плей-офф

Журналисты североамериканского издания The Athletic по итогам опроса обозревателей НХЛ составили итоговую турнирную таблицу Восточной конференции по результатам регулярки нового сезона.

Авторы издания не верят, что «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» попадут в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025. Всего 10,7% опрошенных верят в кубковую весну для клубов.

Восьмёрка клубов Восточной конференции НХЛ по итогам регулярки по версии The Athletic выглядит так:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс» (100% опрошенных верят в попадание в плей-офф).

2. «Торонто Мэйпл Лифс» (100%).

3. «Флорида Пантерз» (96,4%).

4. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96,4%).

5. «Нью-Джерси Дэвилз» (92,9%).

6. «Бостон Брюинз» (92,9%).

7. «Каролина Харрикейнз» (89,3%).

8. «Нью-Йорк Айлендерс» (32,1%).