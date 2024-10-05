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Авторы The Athletic не верят, что «Вашингтон» и «Питтсбург» попадут в плей-офф

Авторы The Athletic не верят, что «Вашингтон» и «Питтсбург» попадут в плей-офф
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Журналисты североамериканского издания The Athletic по итогам опроса обозревателей НХЛ составили итоговую турнирную таблицу Восточной конференции по результатам регулярки нового сезона.

Авторы издания не верят, что «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» попадут в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025. Всего 10,7% опрошенных верят в кубковую весну для клубов.

Восьмёрка клубов Восточной конференции НХЛ по итогам регулярки по версии The Athletic выглядит так:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс» (100% опрошенных верят в попадание в плей-офф).
2. «Торонто Мэйпл Лифс» (100%).
3. «Флорида Пантерз» (96,4%).
4. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96,4%).
5. «Нью-Джерси Дэвилз» (92,9%).
6. «Бостон Брюинз» (92,9%).
7. «Каролина Харрикейнз» (89,3%).
8. «Нью-Йорк Айлендерс» (32,1%).

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