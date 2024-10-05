Заслуженный тренер России: рекорд Гретцки — главная цель хоккейной жизни для Овечкина

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Рекорд – это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое. Овечкин является многолетней звездой «Вашингтона», и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне. Пожелаем Александру здоровья. Оно у него от бога, от родителей — но всё-таки в таком возрасте это самое главное.

Ждать ли падения рекорда в этом сезоне? Сомневаюсь. Всё-таки, наверное, понадобится этот сезон и следующий. Но он однозначно к этому придёт, чего мы ему и желаем», — приводит слова Канарейкина «Газета.Ru».

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.