Ротенберг — о Дне учителя: благодарность моим наставникам — Тихонову, Юрзинову, Третьяку

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале высказался о Дне учителя, который отмечается сегодня, 5 октября.

Напомним, армейский клуб после 11 матчей набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.

Самый быстрый гол в истории Континентальной хоккейной лиги

Ранее Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (3:0) оценил идею проведения матча сборной России со сборной мира в рамках КХЛ.