«В этой истории не считаю себя посторонним». Плющев о гонке Шипачёва за рекордом Мозякина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал гонку нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва за рекордом Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

— Вот-вот будет побит главный рекорд лиги — 928 очков за карьеру в исполнении Сергея Мозякина. Следите за гонкой Шипачёв — Мозякин? В КХЛ пока нет единства: на официальном сайте лиги по одним данным — 922, по другим — 923.

— Забавная история, но, думаю, счетоводы КХЛ в конце концов разберутся. Главное, чтобы не после того, как рекорд будет побит…

Вообще в этой истории не считаю себя посторонним. Полтора десятка лет назад возглавлял «Северсталь», после эпидемии травм и болезней у нас осталось 11 человек — и на выезд в Казань из молодёжной команды Череповца вызвал юного Шипачёва.

Как это всегда и делал в своей тренерской работе, лично следил за ним в молодёжке, видел плюсы и минусы, потенциал. Не могу сказать, что Шипачёв сразу же начал набирать очки, но постепенно адаптировался, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.