Слёзы Коннора Макдэвида после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024

В сериале от Amazon были показаны кадры опечаленного капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3-4).

Напомним, канадский клуб, уступая 0-3 по ходу финальной серии Кубка Стэнли — 2024, смог вернуться и сделать счёт равным — 3-3. В решающем, седьмом матче финала «пантеры» одержали победу со счётом 2:1.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.