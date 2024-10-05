Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слёзы Коннора Макдэвида после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024

Слёзы Коннора Макдэвида после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024
Комментарии

В сериале от Amazon были показаны кадры опечаленного капитана и лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида после поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Флориды Пантерз» (3-4).

Напомним, канадский клуб, уступая 0-3 по ходу финальной серии Кубка Стэнли — 2024, смог вернуться и сделать счёт равным — 3-3. В решающем, седьмом матче финала «пантеры» одержали победу со счётом 2:1.

В прошедшем сезоне Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды, вручаемой игроку, лучше других зарекомендовавшему себя в плей-офф. В регулярном сезоне Макдэвид сделал 100 ассистов и забросил 32 шайбы в 76 встречах.

Материалы по теме
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли
«Это отстой, отстой…» Почему на Макдэвида больно смотреть после финала Кубка Стэнли
Материалы по теме
Видео
Разъярённый Коннор Макдэвид после 3-го поражения в финальной серии Кубка Стэнли — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android