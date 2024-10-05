«Ротенберг не единственный в тренерском штабе». Плющев — об успехах СКА в последних матчах

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал последние встречи СКА в регулярном сезоне КХЛ. Клуб с берегов Невы одержал шесть побед в последних семи матчах и располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что в СКА проанализировали предыдущие неудачи, сделали выводы и применили на практике то, что наработали. Что касается роли Романа Борисовича Ротенберга, то он же не один в тренерском штабе, там есть ещё целая команда специалистов, которые проводят анализ и дают рекомендации. Это продукт не одного человека, а продукт коллектива. Обсудив и примерив, сделали выводы и донесли до команды то, что хотели донести», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».