Трёхкратный чемпион мира назвал главных фаворитов Кубка Стэнли — 2025

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о главных фаворитах Кубка Стэнли — 2025.

«Там всё непредсказуемо. Очень сложно предугадать. К числу фаворитов причислю «Эдмонтон», «Флориду», «Каролину», «Колорадо» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Посмотрим, как всё окажется на самом деле», – приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, вчера, 4 октября 2024 года, стартовал 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В первой игре регулярки «Нью-Джерси Дэвилз» одержал уверенную победу над «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1. Встреча проходила на стадионе «О2-Арена» в Праге, Чехия.

Ранее журналисты североамериканского издания The Athletic по итогам опроса обозревателей НХЛ назвали главного фаворита в борьбе за победу в Кубке Стэнли — 2025.