«Я бы не вышел даже за миллион долларов». Макдэвид — о пропуске вручения «Конн Смайт»

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, почему не стал выходить на вручение награды «Конн Смайт Трофи» (приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ) после проигрыша в финале Кубка Стэнли — 2024.

«Мы проиграли самым душераздирающим образом. Это был момент, который я никогда не забуду. Я бы не вышел туда даже за миллион долларов», – приводит слова Макдэвида Sportskeeda со ссылкой на документальный сериал Amazon.

Напомним, канадский клуб, уступая 0-3 по ходу финальной серии Кубка Стэнли — 2024, смог вернуться и сделать счёт равным — 3-3. В решающем, седьмом матче финала плей-офф «пантеры» одержали победу со счётом 2:1.