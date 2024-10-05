Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Филадельфии»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков красивым финтом обыграл голкипера «лётчиков» Ивана Федотова на тренировке команды.

Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Флайерз»

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

Мичков провёл четыре предсезонные игры, в которых записал на свой счёт три шайбы и четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона «Флайерз» проведут на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 12 октября.