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Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Филадельфии»

Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Филадельфии»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков красивым финтом обыграл голкипера «лётчиков» Ивана Федотова на тренировке команды.

Мичков красивым финтом обыграл Федотова на тренировке «Флайерз»

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.

Мичков провёл четыре предсезонные игры, в которых записал на свой счёт три шайбы и четыре результативные передачи. Первый матч нового сезона «Флайерз» проведут на выезде с «Ванкувер Кэнакс» 12 октября.

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