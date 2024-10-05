Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных

«Коламбус» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, 24-летний российский форвард получил травму верхней части тела в первом периоде игры с «Питтсбург Пингвинз» (1:3). Нападающий ушёл со льда в первом периоде, сыграв 15 секунд. Однако неясно, в каком эпизоде он получил травму. В пяти предсезонных играх Воронков сделал три результативные передачи.

В сезоне-2023/2024 Воронков провёл 75 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач.

Первый матч нового сезона «Коламбус» сыграет в гостях с «Миннесотой Уайлд» 11 октября.

Материалы по теме
Дмитрий Воронков не смог доиграть матч «Коламбуса» из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android