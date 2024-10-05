«Коламбус» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных

«Коламбус Блю Джекетс» поместил Дмитрия Воронкова в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, 24-летний российский форвард получил травму верхней части тела в первом периоде игры с «Питтсбург Пингвинз» (1:3). Нападающий ушёл со льда в первом периоде, сыграв 15 секунд. Однако неясно, в каком эпизоде он получил травму. В пяти предсезонных играх Воронков сделал три результативные передачи.

В сезоне-2023/2024 Воронков провёл 75 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 16 результативных передач.

Первый матч нового сезона «Коламбус» сыграет в гостях с «Миннесотой Уайлд» 11 октября.