«Спартак» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» после 11 сыгранных матчей имеет в своём активе 18 баллов. Подопечные Алексея Жамнова располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Металлург» после 12 встреч набрал 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В прошлой игре уральцы разгромили ЦСКА со счётом 7:0.