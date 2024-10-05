Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский представил новый шлем

Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский представил новый шлем. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

29-летний вратарь в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл девять матчей, где одержал две победы с 91,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,62. Отметим, что сезон-2024/2025 — второй за тольяттинский клуб для Подъяпольского.

«Лада» после 11 матчей имеет в активе восемь очков. Подопечные Олега Браташа располагаются на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче тольяттинский клуб сыграет с «Адмиралом» сегодня, 5 октября.