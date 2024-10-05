«Тяжело в октябре списывать на предсезонку». Директор «Динамо» Сопин — об игре легионеров

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин оценил игру легионеров бело-голубых в нынешнем сезоне КХЛ.

«Бреннан Менелл и Седрик Пакетт набирают очки, а Эрик О'Делл и Джордан Уил немного в этом плане выпадают. Тяжело уже в октябре списывать на предсезонку. Я не думаю, что они снизили требования к себе и расслабились. Где-то есть фактор невезения, пока что-то не клеится. Может быть, ребятам было трудно найти взаимопонимание с новыми партнёрами, а сейчас «химия» наладится и придут личные баллы за результативность, которых не хватает и команде тоже.

Если бы наши лидеры шли хотя бы близко к прошлогоднему графику статистики, то у нас было бы две-три лишние победы и команда шла бы в четвёрке. Тогда не было бы никаких вопросов ни у прессы, ни у руководителей, ни у нас самим к себе. Но я уверен, что ребята найдут свою игру через работу, через старания. Уровень мастерства у них большой, и они будут набирать очки. Они профессионалы, которые долгие годы уже доказывали свою состоятельность», — приводит слова Сопина «РБ Спорт».