Форвард «Амура»: Кубок Гагарина в 2026 году? Я не буду отвечать на такие вопросы

Нападающий «Амура» Олег Ли оценил игру форварда дальневосточного клуба Алекса Гальченюка и не стал комментировал цель клуба выиграть Кубок Гагарина к 2026 году.

– Гальченюк – топ?

– Топ, топ! Это НХЛ? 100%, у него видно уровень. Во-первых, сколько он работает на тренировках. Всем нужно брать пример, на самом деле, как он пашет. Приходит заранее перед тренировкой, работает. Это, я считаю, только во благо.

– А в коллективе как?

– Топ, топ вообще. В коллективе он свой. По-русски разговаривает. Я его знаю с детства. Мы же динамовские, у него ещё отец тренировал. Видно сразу уровень.

– В плей-офф будете?

– Я считаю, да. Кубок Гагарина в 2026 году? Я не буду отвечать на такие вопросы (улыбается). Но мы будем стараться, — цитирует Ли Metaratings.