Вячеслав Быков высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» со счётом 0:7

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в матче с «Металлургом» (0:7).
«У меня были в карьере подобные поражения. Помню, ещё мальчишкой выступали на первенстве СССР и проиграли матч со счётом 0:29. Тренер тогда в раздевалке сказал нам: «Да, мы проиграли, соперник был сильный, но я горжусь тем, что последние минуты вы ложились костьми, чтобы не дать ему забить 30-й, хотя он очень хотел». Мог бы отругать нас, а в итоге обернул неудачу в позитивное русло. Во взрослой карьере тяжёлых поражений тоже хватало, но иной раз лучше проиграть 0:7, чем 0:1 или 1:2. В таких разгромах всё в целом понятно — сделал анализ и закрыл эту тему. Но в любом случае это должен быть разбор, нельзя спускать на тормозах. Главное — оценить произошедшее с правильным подходом», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».
- 5 октября 2024
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