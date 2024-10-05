Вячеслав Быков высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» со счётом 0:7

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в матче с «Металлургом» (0:7).

«У меня были в карьере подобные поражения. Помню, ещё мальчишкой выступали на первенстве СССР и проиграли матч со счётом 0:29. Тренер тогда в раздевалке сказал нам: «Да, мы проиграли, соперник был сильный, но я горжусь тем, что последние минуты вы ложились костьми, чтобы не дать ему забить 30-й, хотя он очень хотел». Мог бы отругать нас, а в итоге обернул неудачу в позитивное русло. Во взрослой карьере тяжёлых поражений тоже хватало, но иной раз лучше проиграть 0:7, чем 0:1 или 1:2. В таких разгромах всё в целом понятно — сделал анализ и закрыл эту тему. Но в любом случае это должен быть разбор, нельзя спускать на тормозах. Главное — оценить произошедшее с правильным подходом», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».