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Вячеслав Быков высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» со счётом 0:7

Вячеслав Быков высказался о поражении ЦСКА от «Металлурга» со счётом 0:7
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в матче с «Металлургом» (0:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 7
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Михайлис (Орехов) – 16:55 (5x4)     0:2 Орехов (Михайлис, Джонсон) – 21:18 (5x3)     0:3 Михайлис (Петунин, Джонсон) – 23:06 (5x5)     0:4 Козлов (Пресс) – 23:25 (5x5)     0:5 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 26:23 (5x4)     0:6 Акользин (Ерёменко) – 38:25 (5x5)     0:7 Орехов (Козлов, Михайлис) – 39:53 (5x4)    

«У меня были в карьере подобные поражения. Помню, ещё мальчишкой выступали на первенстве СССР и проиграли матч со счётом 0:29. Тренер тогда в раздевалке сказал нам: «Да, мы проиграли, соперник был сильный, но я горжусь тем, что последние минуты вы ложились костьми, чтобы не дать ему забить 30-й, хотя он очень хотел». Мог бы отругать нас, а в итоге обернул неудачу в позитивное русло. Во взрослой карьере тяжёлых поражений тоже хватало, но иной раз лучше проиграть 0:7, чем 0:1 или 1:2. В таких разгромах всё в целом понятно — сделал анализ и закрыл эту тему. Но в любом случае это должен быть разбор, нельзя спускать на тормозах. Главное — оценить произошедшее с правильным подходом», — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

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