Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче «Авангард» — «Барыс» Холодилин и Гайтамиров устроили драку

В Омске в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце первой двадцатиминутки нападающий «ястребов» Никита Холодилин и защитник казахстанского клуба Тамирлан Гайтамиров устроили драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, омский клуб после 12 матчей набрал девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Казахстанская команда занимает последнее место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вячеслава Буцаева имеют в активе пять очков после 12 проведённых встреч.