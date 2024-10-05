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В матче «Авангард» — «Барыс» Холодилин и Гайтамиров устроили драку

В матче «Авангард» — «Барыс» Холодилин и Гайтамиров устроили драку
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В Омске в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимает на своём льду астанинский «Барыс». Идёт второй период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)    

В конце первой двадцатиминутки нападающий «ястребов» Никита Холодилин и защитник казахстанского клуба Тамирлан Гайтамиров устроили драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, омский клуб после 12 матчей набрал девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Казахстанская команда занимает последнее место в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вячеслава Буцаева имеют в активе пять очков после 12 проведённых встреч.

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