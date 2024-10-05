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ЦСКА — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА в нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 12 матчей, в которых набрал 15 очков. Подопечные Ильи Воробьёва занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Напомним, армейский клуб в последнем матче проиграл «Металлургу» со счётом 0:7.

«Трактор» с 16 баллами в активе располагается на третьей строчке в таблице Востока.