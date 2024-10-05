Финский скаут рассказал о недостатках характера Матвея Мичкова

Издание Ilta-Sanomat со ссылкой на неназванного финского скаута рассказало о недостатках российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Было сообщение, что он не очень нравится даже товарищам по команде. Ранее Мичков выражал своё недовольство, устраивая истерики.

Если игрок не может быть опорой команды на ментальном уровне, стоит ли доверять такому игроку и платить ему большие деньги? Необязательно, независимо от того, сколько очков он наберёт», — заявил скаут.

Напомним, 19-летний Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. В это межсезонье игрок подписал с «лётчиками» контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.