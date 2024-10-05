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Авангард — Барыс, результат матча 5 октября 2024, счет 4:0, КХЛ 2024-2025

«Авангард» забросил четыре безответные шайбы и победил дома «Барыс»
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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Алексей Макеев с передачи Алексея Соловьёва открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова удвоил преимущество сибирского клуба.

В середине третьего периода Рид Буше сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Линден Вей с передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова довёл счёт до крупного.

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