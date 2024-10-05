«Авангард» забросил четыре безответные шайбы и победил дома «Барыс»

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Алексей Макеев с передачи Алексея Соловьёва открыл счёт во встрече. Менее чем через минуту Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова удвоил преимущество сибирского клуба.

В середине третьего периода Рид Буше сделал счёт 3:0. На 18-й минуте периода Линден Вей с передачи Райана Спунера и Дамира Шарипзянова довёл счёт до крупного.