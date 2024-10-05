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Валерий Каменский: СКА — ведущая команда КХЛ, всё время в фаворитах

Валерий Каменский: СКА — ведущая команда КХЛ, всё время в фаворитах
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Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил последние встречи СКА в регулярном сезоне КХЛ. Клуб с берегов Невы одержал шесть побед в последних семи матчах и располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции.

«СКА всё время у нас в фаворитах, это ведущая команда КХЛ. У них великолепный подбор игроков, они постепенно налаживают взаимодействия и понимание, что делать на льду. Отсюда и такие результаты в последних матчах. Ещё раз повторю, что по подбору хоккеистов петербуржцы одни из лучших в лиге. СКА — один из главных фаворитов сезона, чего тут говорить», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, армейский клуб после 11 игр набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.

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