Валерий Каменский: СКА — ведущая команда КХЛ, всё время в фаворитах

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил последние встречи СКА в регулярном сезоне КХЛ. Клуб с берегов Невы одержал шесть побед в последних семи матчах и располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции.

«СКА всё время у нас в фаворитах, это ведущая команда КХЛ. У них великолепный подбор игроков, они постепенно налаживают взаимодействия и понимание, что делать на льду. Отсюда и такие результаты в последних матчах. Ещё раз повторю, что по подбору хоккеистов петербуржцы одни из лучших в лиге. СКА — один из главных фаворитов сезона, чего тут говорить», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, армейский клуб после 11 игр набрал 15 баллов и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Северсталью» 5 октября. Начало встречи в Череповце — в 17:00 мск.