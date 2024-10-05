«Лада» одержала минимальную победу над «Адмиралом» по буллитам
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 0
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Романов – 65:00
В основное время команды обошлись без заброшенных шайб. В овертайме клубы также не забросили.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету нападающего тольяттинского клуба Ивана Романова.
Голкиперы Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров записали на свой счёт по «сухому» матчу.
В следующей игре команды вновь встретятся между собой. Матч на стадионе «Лада-Арена» пройдёт 7 октября и начнётся в 18:00 мск.
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