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Московское «Динамо» подписало контракт с 27-летним нападающим

Московское «Динамо» подписало контракт с 27-летним нападающим
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27-летний нападающий Артём Чернов подписал контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист оформил двустороннее соглашение сроком на один сезон.

«Нападающий родился 11 мая 1997 года в Санкт-Петербурге. Артём начал заниматься хоккеем в школе «СКА-Петергоф». В МХЛ дебютировал в 2014 году в «СКА-1946», после чего перебрался в «Сахалинские Акулы». Ещё через сезон выступал за «Тайфун». После двух сезонов выступлений на Дальнем Востоке центральный нападающий отправился в «Динамо» Санкт-Петербург. На протяжении семи лет игрок выступал в родном городе. В нынешнем сезоне Артём Чернов провёл 10 матчей и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+13».

В составе бело-голубых нападающий будет выступать под 12 номером», — сказано в сообщении клуба.

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