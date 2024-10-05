«Сибирь» всухую обыграла «Автомобилист» в гостевом матче

Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Автомобилист» и «Сибирь». Со счётом 4:0 победу одержала команда из Новосибирска. Встреча прошла на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

Счёт удалось открыть Тревору Мёрфи на четвёртой минуте матча. Нарастили преимущество игроки «Сибири» Валентин Пьянов, Никита Коротков и Алексей Яковлев. Хоккеисты «Автомобилиста» не смогли отыграть ни одной шайбы.

Для обеих команд две предыдущие встречи с их соперниками завершились поражениями. «Автомобилист» уступил «Локомотиву» в овертайме (0:1), а «Сибирь» не смогла обыграть «Авангард» (2:3).