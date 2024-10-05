«Сибирь» всухую обыграла «Автомобилист» в гостевом матче
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Сегодня, 5 октября, завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На льду встретились «Автомобилист» и «Сибирь». Со счётом 4:0 победу одержала команда из Новосибирска. Встреча прошла на арене «Уралец» в Екатеринбурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи – 03:39 (5x5) 0:2 Пьянов – 12:32 (5x4) 0:3 Коротков – 43:28 (5x5) 0:4 Яковлев – 52' (5x5)
Счёт удалось открыть Тревору Мёрфи на четвёртой минуте матча. Нарастили преимущество игроки «Сибири» Валентин Пьянов, Никита Коротков и Алексей Яковлев. Хоккеисты «Автомобилиста» не смогли отыграть ни одной шайбы.
Для обеих команд две предыдущие встречи с их соперниками завершились поражениями. «Автомобилист» уступил «Локомотиву» в овертайме (0:1), а «Сибирь» не смогла обыграть «Авангард» (2:3).
Комментарии
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