Директор московского «Динамо» высказался о работе главного тренера Алексея Кудашова

Директор московского «Динамо» Алексей Сопин объяснил, почему считает главного тренера команды Алексея Кудашова профессионалом.

«Я считаю, что его уровень очень высокий. Четвёртый год вижу, как он и его штаб работают. Алексей Николаевич — большой профессионал, и важный момент, что для него «Динамо» не пустой звук и не посторонний клуб. Он здесь выступал и выигрывал чемпионаты, это его родной дом.

Хоккей Кудашова — это дисциплина и чёткая тактика игры в обороне. Для результата необходимо, чтобы не было хаоса и анархии при игре в своей зоне. Кубки с плохой обороной не выигрывают. Но я не соглашусь с тем, что у него скучный хоккей», — приводит слова Сопина «РБ Спорт».

Кудашов работает в клубе с 2021 года. В составе московского «Динамо» он, ещё будучи хоккеистом, становился чемпионом России в сезоне-1999/2000.