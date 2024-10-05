Главный тренер «Барыса» Буцаев прокомментировал крупное поражение от «Авангарда»

Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», высказался о крупном поражении от «Авангарда» (0:4) в гостевой встрече.

«Сегодня исход матча был решён в большинстве соперника. Понимали, что это грозное оружие «Авангарда», но допустили много ненужных удалений, технические ошибки привели к этим удалениям. В равных составах, наверное, наша игра была бы удовлетворительной. Мы действовали достаточно плотно и агрессивно, у нас были моменты, но индивидуальное мастерство не позволило их реализовать. Здесь ещё работать и работать», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, в этой встрече «Авангард» дважды реализовал большинство, забросив третью и четвёртую шайбу.