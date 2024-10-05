Главный тренер «Барыса» Буцаев прокомментировал крупное поражение от «Авангарда»
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Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», высказался о крупном поражении от «Авангарда» (0:4) в гостевой встрече.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5) 2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5) 3:0 Буше – 47:45 (5x4) 4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)
«Сегодня исход матча был решён в большинстве соперника. Понимали, что это грозное оружие «Авангарда», но допустили много ненужных удалений, технические ошибки привели к этим удалениям. В равных составах, наверное, наша игра была бы удовлетворительной. Мы действовали достаточно плотно и агрессивно, у нас были моменты, но индивидуальное мастерство не позволило их реализовать. Здесь ещё работать и работать», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, в этой встрече «Авангард» дважды реализовал большинство, забросив третью и четвёртую шайбу.
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