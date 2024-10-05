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Буцаев: «Барыс» желает иметь игроков, которые не сдаются после первой пропущенной шайбы

Буцаев: «Барыс» желает иметь игроков, которые не сдаются после первой пропущенной шайбы
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Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», раскритиковал игроков казахстанской команды. Сегодня, 5 октября, «Авангард» одержал крупную сухую победу над «Барысом» (4:0). Для казахстанской команды это четвёртое поражение подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

«Естественно, команде нужно усиление. Мы используем возможности получить опытных игроков, способных исполнять требования тренерского штаба. Не должно быть у нас равнодушных, мы должны вытаскивать матчи, играть более надёжно и дисциплинированно. Сегодня большинство наших удалений — это мелкие ошибки, которыми пользуется соперник. Конечно, мы желаем иметь игроков, которые могли бы составить конкуренцию, дать тот настрой, чтобы мы были командой, не сдающейся при первой пропущенной шайбе.
Когда меняются требования, то все должны этому подчиняться. Да, это процесс не одного дня, но уже сейчас мы видим, что какая-то боязнь понемногу уходит, и мы уже более правильно и более активно стали действовать. Но, опять же, всё решает исполнительское мастерство», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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