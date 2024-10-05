«Не был заметен на площадке». Главный тренер «Барыса» — об Антоне Бурдасове

Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», считает, что Антону Бурдасову самому предстоит понять, как приносить больше пользы команде. Сегодня, 5 октября, «Барыс» всухую проиграл «Авангарду» со счётом 0:4.

«Бурдасов, действительно, сегодня не был заметен на площадке. Он должен сам понимать, чего ему не хватает, чтобы он приносил больше пользы. Это уже не молодой, а опытный игрок», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В прошедшем сезоне Бурдасов сыграл за челябинский «Трактор». Контракт с казахстанской командой у 33-летнего игрока рассчитан на один год. В минувшем сезоне Бурдасов за 56 матчей регулярного чемпионата набрал 36 (19+17) очков. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.