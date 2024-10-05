«Не был заметен на площадке». Главный тренер «Барыса» — об Антоне Бурдасове
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Вячеслав Буцаев, главный тренер «Барыса», считает, что Антону Бурдасову самому предстоит понять, как приносить больше пользы команде. Сегодня, 5 октября, «Барыс» всухую проиграл «Авангарду» со счётом 0:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5) 2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5) 3:0 Буше – 47:45 (5x4) 4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)
«Бурдасов, действительно, сегодня не был заметен на площадке. Он должен сам понимать, чего ему не хватает, чтобы он приносил больше пользы. Это уже не молодой, а опытный игрок», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В прошедшем сезоне Бурдасов сыграл за челябинский «Трактор». Контракт с казахстанской командой у 33-летнего игрока рассчитан на один год. В минувшем сезоне Бурдасов за 56 матчей регулярного чемпионата набрал 36 (19+17) очков. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков.
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