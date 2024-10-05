Председатель Совета директоров «Авангарда» покинул свой пост

Председатель Совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин сложил свои полномочия. Об этом сообщает пресс-служба омского хоккейного клуба в своём телеграм-канале.

«О назначении нового председателя Совета директоров будет объявлено позднее», — сообщил «Авангард».

Аверин стал председателем Совета директоров в 29 июня 2023 года. Он занял место Александра Крылова, объявившего об уходе с поста в мае того же года.

Напомним, омский «Авангард» начал сезон-2024/2025 с трёх побед, а позже уступил в семи встречах подряд. Команде удалось прервать серию поражений после матча с «Сибирью» — 3:2.