Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири», оценил игру команды в победном матче с «Автомобилистом» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи – 03:39 (5x5)     0:2 Пьянов – 12:32 (5x4)     0:3 Коротков – 43:28 (5x5)     0:4 Яковлев – 52' (5x5)    

— Хорошая командная игра, хорошая командная победа. Все линии сыграли сегодня на том уровне, который хочется видеть каждый раз. Были сложные моменты при игре в неравных составах, много удалялись, к счастью, здорово выступили в меньшинстве. Вратарь где-то отлично проявил себя, в третьем периоде наши хоккеисты заблокировали 10 бросков и помогли Денису Костину сыграть «на ноль».

— Какие ошибки смогли исправить после прошлых игр с «Автомобилистом»?
— Ошибки бывают каждую игру. Сегодня не было грубых, опрометчивых ошибок, не было таких, которые приводили к контратакам соперника.

— Воссоединили связку Широков — Бек, довольны их игрой сегодня?
— Довольны. Бек играл на краю, сегодня вышел в центре, проделал огромный объём работы, создавали хорошие моменты и забили хороший гол. Довольны сегодня игрой команды.

— Можно сказать, что после обмена Кары у вас есть возможность создать три почти равных звена?
— Есть конкуренция, ротация, как и должно быть в команде, которая хочет достигнуть результата, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Епанчинцев — об отсутствии эмоций у «Сибири»: хватит уже, это их любимая работа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android