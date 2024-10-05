Главный тренер «Сибири» Епанчинцев прокомментировал сухую победу над «Автомобилистом»

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Сибири», оценил игру команды в победном матче с «Автомобилистом» (4:0).

— Хорошая командная игра, хорошая командная победа. Все линии сыграли сегодня на том уровне, который хочется видеть каждый раз. Были сложные моменты при игре в неравных составах, много удалялись, к счастью, здорово выступили в меньшинстве. Вратарь где-то отлично проявил себя, в третьем периоде наши хоккеисты заблокировали 10 бросков и помогли Денису Костину сыграть «на ноль».

— Какие ошибки смогли исправить после прошлых игр с «Автомобилистом»?

— Ошибки бывают каждую игру. Сегодня не было грубых, опрометчивых ошибок, не было таких, которые приводили к контратакам соперника.

— Воссоединили связку Широков — Бек, довольны их игрой сегодня?

— Довольны. Бек играл на краю, сегодня вышел в центре, проделал огромный объём работы, создавали хорошие моменты и забили хороший гол. Довольны сегодня игрой команды.

— Можно сказать, что после обмена Кары у вас есть возможность создать три почти равных звена?

— Есть конкуренция, ротация, как и должно быть в команде, которая хочет достигнуть результата, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.