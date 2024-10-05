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«Хоккей — всегда мужская игра». Звягин — о яркой драке в матче «Авангард» — «Барыс»

«Хоккей — всегда мужская игра». Звягин — о яркой драке в матче «Авангард» — «Барыс»
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Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», рассказал, что после драки между Никитой Холодилиным и Тамерланом Гайтамировым «Джи-Драйв-Арена» оживилась.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Барыс
Астана
1:0 Макеев (Соловьёв) – 28:51 (5x5)     2:0 Чистяков (Шарипзянов) – 29:34 (5x5)     3:0 Буше – 47:45 (5x4)     4:0 Вей (Спунер) – 58' (5x4)    

«Хоккей — всегда мужская игра. Если нужно дать отпор или завести кого-то — это приветствуется. Холодилин не раз делал это и в прошлом сезоне, и сегодня отлично себя проявил, арена ещё больше ожила, это придало импульс.

Бердин только начал кататься индивидуально, но, конечно, пока ещё не в полную силу. Но есть тенденция к тому, что он начнёт набирать форму. Хомченко — опытный вратарь, в прошлом сезоне он уже получил опыт, когда приходилось играть много. Он неплохо справляется с психологической частью, по физике его тоже хватает. Он сохраняет уверенность даже в непростые времена и даёт шансы команде», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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