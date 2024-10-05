«Хоккей — всегда мужская игра». Звягин — о яркой драке в матче «Авангард» — «Барыс»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», рассказал, что после драки между Никитой Холодилиным и Тамерланом Гайтамировым «Джи-Драйв-Арена» оживилась.

«Хоккей — всегда мужская игра. Если нужно дать отпор или завести кого-то — это приветствуется. Холодилин не раз делал это и в прошлом сезоне, и сегодня отлично себя проявил, арена ещё больше ожила, это придало импульс.

Бердин только начал кататься индивидуально, но, конечно, пока ещё не в полную силу. Но есть тенденция к тому, что он начнёт набирать форму. Хомченко — опытный вратарь, в прошлом сезоне он уже получил опыт, когда приходилось играть много. Он неплохо справляется с психологической частью, по физике его тоже хватает. Он сохраняет уверенность даже в непростые времена и даёт шансы команде», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.