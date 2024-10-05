Главный тренер «Авангарда» назвал самый позитивный момент крупной победы над «Барысом»

Сергей Звягин, главный тренер «Авангарда», назвал отрезок игры, который считает самым позитивным в матче с «Барысом». Омская команда обыграла соперников со счётом 4:0.

«Хорошая игра, набирали ход и уверенность в процессе матча. Немного позволили сопернику в атаке. Самое позитивное — третий период провели грамотно, с характером, хорошая командная победа. С шашками наголо мы пару игр попробовали начинать…Было большое желание, но хватали удаления и пропускали первыми, начинали матч с 0:1. Сегодня хотелось целостной игры, чтобы каждая смена была на полную от каждого и на протяжении всей встречи. Хотели двигаться от печки, от обороны, а потом уже создавать моменты и делать результат в атаке. Сыграть попроще — это был план на матч именно с «Барысом», потому что они действуют агрессивно, не сворачиваются, и нет смысла делать лишний пас. Лучше отрезать соперника передачами и снова идти в атаку», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.