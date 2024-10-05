Заварухин — о 0:4 от «Сибири»: проигрыш — это «двойка», отвратительно сыграли

Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» назвал недочёты в работе команды после крупного поражения от «Сибири» (0:4).

— Третий раз в сезоне играем с «Сибирью», понимали, что команда будет играть на контратаках, с хорошей обороной. Считаю, что в первом периоде проиграли игру: нарвались на контратаки, хотя предупреждали ребят об этом. Соперник потом закрылся, имели броски, но не оттуда, откуда нужно. Есть вопросы по реализации, по голам.

— В День учителя хочется спросить: какую оценку поставите команде, какое домашнее задание будет и какую работу над ошибками провести?

— Проигрыш — это двойка. Отвратительно сегодня сыграли, не должны были проигрывать эту борьбу, особенно в первом периоде. Завтра будет день — будет пища, там стандартно посмотрим на игру, покажем на ошибки. Волк выпал из игры, новые сочетания потерялись. Настроимся на следующий матч. Есть резервы, это главное

— Было больше моментов со второго периода. Не хватило характера, чтобы переломить встречу?

— Характера не хватило, вратарь соперника хорошо сыграл. Не было стопроцентных моментов у нас, в третьем периоде могли затолкать гол. Есть вопросы по атаке большие. Много бросков, посчитали, что около 35 раз бросили по воротам, оказалось мало, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.