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Заварухин — о 0:4 от «Сибири»: проигрыш — это «двойка», отвратительно сыграли

Заварухин — о 0:4 от «Сибири»: проигрыш — это «двойка», отвратительно сыграли
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Николай Заварухин, главный тренер «Автомобилиста» назвал недочёты в работе команды после крупного поражения от «Сибири» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Мёрфи – 03:39 (5x5)     0:2 Пьянов – 12:32 (5x4)     0:3 Коротков – 43:28 (5x5)     0:4 Яковлев – 52' (5x5)    

— Третий раз в сезоне играем с «Сибирью», понимали, что команда будет играть на контратаках, с хорошей обороной. Считаю, что в первом периоде проиграли игру: нарвались на контратаки, хотя предупреждали ребят об этом. Соперник потом закрылся, имели броски, но не оттуда, откуда нужно. Есть вопросы по реализации, по голам.

— В День учителя хочется спросить: какую оценку поставите команде, какое домашнее задание будет и какую работу над ошибками провести?
— Проигрыш — это двойка. Отвратительно сегодня сыграли, не должны были проигрывать эту борьбу, особенно в первом периоде. Завтра будет день — будет пища, там стандартно посмотрим на игру, покажем на ошибки. Волк выпал из игры, новые сочетания потерялись. Настроимся на следующий матч. Есть резервы, это главное

— Было больше моментов со второго периода. Не хватило характера, чтобы переломить встречу?
— Характера не хватило, вратарь соперника хорошо сыграл. Не было стопроцентных моментов у нас, в третьем периоде могли затолкать гол. Есть вопросы по атаке большие. Много бросков, посчитали, что около 35 раз бросили по воротам, оказалось мало, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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